Международный турнир по смешанным единоборствам проходит в Нижнем Тагиле

В начале мероприятия на арену вышел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который обратился с приветственным словом к участникам соревнований и зрителям.

Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в День города мы вводим новую традицию — проведение чемпионата по смешанным единоборствам «Вторжение ММА». Надеюсь, турнир вам понравится и вы получите истинное удовольствие, а спортсмены проведут все поединки без серьёзных травм. Я поздравляю всех с Днём города и желаю вам удачи и приятного вечера!сказал Владислав Юрьевич.