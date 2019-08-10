Международный турнир по смешанным единоборствам проходит в Нижнем Тагиле
Турнир по смешанным единоборствам начался 10 августа у подножья Лисьей горы в 20:00. На арене под открытым небом планируется провести девять профессиональных поединков и пять раундов между бойцами из Таджикистана и России.
В начале мероприятия на арену вышел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который обратился с приветственным словом к участникам соревнований и зрителям.
Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в День города мы вводим новую традицию — проведение чемпионата по смешанным единоборствам «Вторжение ММА». Надеюсь, турнир вам понравится и вы получите истинное удовольствие, а спортсмены проведут все поединки без серьёзных травм. Я поздравляю всех с Днём города и желаю вам удачи и приятного вечера!сказал Владислав Юрьевич.
После на арене начались поединки бойцов смешанных единоборств. Организаторы заявили девять поединков, а главным событием вечера 10 августа станет пятираундовый бой между хозяином «клетки» Хамзой Агаризаевым и спортсменом из Таджикистана Шахромом Кадыровым.