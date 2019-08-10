Тагильчане на городской набережной могут поучаствовать в конкурсах и купить сувениры

Жители Нижнего Тагила и гости города прогуливаясь 10 августа по набережной могут принять участие в танцевальном флэшмобе, организованном компанией ЕЖК. Также тагильчанам предлагается принять участие в конкурсе «Попади в салат», получить в подарок наклейки и браслеты и приготовить майонез. Для этого необходимо сесть на велосипед и начать крутить педали.

Компания МТС предлагает гостям выстрелить из большой рогатки и выиграть спутниковую тарелку в качестве главного приза, также любой желающий может стать абонентом этого мобильного оператора, получив сим-карту в подарок.

Ресторан «Ем Сам» организовал для тагильчан фотозону и зону для рисования.

В парке Бондина жителей города ожидают сувенирные лавки, где можно приобрести мягкие игрушки ручной работы, изделия из дерева, металла и самоцветов.

Каждую игрушку мы делаем с любовью и надеемся, что они будут радовать юных покупателей,рассказала TagilCity.ru одна из создательниц мягких игрушек.

Напомним, что на 10 августа в Нижнем Тагиле запланирована большая праздничная программа: культурно-массовые, спортивные, игровые и развлекательные программы. Завершится праздник праздничным фейерверком.