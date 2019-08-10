Театрград открылся в Нижнем Тагиле
В центре города за зданием Драматического театра 10 августа для юных и взрослых жителей Нижнего Тагила и гостей города начал работу Театрград. Театральный марафон будет радовать гостей с 15:00 до 21:00.
В честь 297-летия Нижнего Тагила артисты Нижнетагильского драматического театра подготовили знакомые многим постановки «Сказка о царе Салтане», «Летучий корабль» и «Сказка о Балде». Кроме того, артисты выступили с лучшими музыкальными номерами из спектаклей разных лет.
Нижнетагильский театр кукол показал зрителям сказки «Царевна-Несмеяна», «Приключения поющих поросят» и «Принцесса Крапинка». Недалеко от театральной сцены для юных тагильчан работники театра провели мастер-класс по созданию игрушек.
Муниципальный молодёжный театр порадовал зрителей премьерой бэби-спектакля «Истории Ладошкиных».
Первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, который присутствовал на открытии Театрграда, поделился с корреспондентом TagilCity.ru впечатлениями от мероприятия.
Мы с Владиславом Юрьевичем объехали уже все площадки, где проходят праздничные мероприятия. Замечательно, когда есть очень много мест, где горожане могут распределиться по интересам, по возрастам: это и набережная, и Парк Бондина, и театральный бульвар. Считаю, что уже можно говорить о том, что праздник удался. Что касается Театрграда, то здесь просто замечательно,отметил вице-мэр.