Театрград открылся в Нижнем Тагиле

В честь 297-летия Нижнего Тагила артисты Нижнетагильского драматического театра подготовили знакомые многим постановки «Сказка о царе Салтане», «Летучий корабль» и «Сказка о Балде». Кроме того, артисты выступили с лучшими музыкальными номерами из спектаклей разных лет.

Мы с Владиславом Юрьевичем объехали уже все площадки, где проходят праздничные мероприятия. Замечательно, когда есть очень много мест, где горожане могут распределиться по интересам, по возрастам: это и набережная, и Парк Бондина, и театральный бульвар. Считаю, что уже можно говорить о том, что праздник удался. Что касается Театрграда, то здесь просто замечательно,отметил вице-мэр.