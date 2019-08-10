На Лисьей горе начался фестиваль уличного кино
Сегодня, 18:35Свободное времяФото: Александр Зверев/ tagilcity.ru
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В День города жители Нижнего Тагила приглашаются на киносеансы под открытым небом, где смогут увидеть лучшие короткометражки молодых режиссеров, познакомиться со сказами Павла Бажова и посмотреть фильм «Москва слезам не верит».
Сюжеты: Нижний Тагил
Киносеансы под открытым небом начались в 18:00 с розыгрыша постеров, билетов в кино и попкорна среди присутствующих зрителей. Чтобы стать победителем нужно было иметь номер телефона, который бы заканчивался на 8 и 10. После стартовал мультмарафон, посвящённый творчеству Павла Бажова под названием «Сказы из малахитовой шкатулки».
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С 19:10 до 21:00 пройдёт конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино, на котором тагильчане смогут посмотреть короткометражки начинающих режиссеров и проголосовать за лучшие светом фонариков, телефонов или зажигалок. В завершении уличной программы покажут фильм 1979 года «Москва слезам не верит».
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