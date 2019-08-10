На Лисьей горе начался фестиваль уличного кино

Киносеансы под открытым небом начались в 18:00 с розыгрыша постеров, билетов в кино и попкорна среди присутствующих зрителей. Чтобы стать победителем нужно было иметь номер телефона, который бы заканчивался на 8 и 10. После стартовал мультмарафон, посвящённый творчеству Павла Бажова под названием «Сказы из малахитовой шкатулки».