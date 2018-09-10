Молебен и ремонтные работы прошли в будущем храме в п. Кирпичный в Нижнем Тагиле

Сестры и прихожане Скорбященского женского монастыря в Нижнем Тагиле, уже по традиции, собрались во второе воскресенье месяца для проведения службы и ремонтных работ в будущем храме в п. Кирпичный.

После молебна все пришедшие принялись за работу. Стены были очищены от старой штукатурки. Набралось немало мешков со строительным мусором.

Стоит отметить, что желающих принять участие в работе было всего 16 человек, но это не помешало им выполнить много различных ремонтных работ, сообщает Нижнетагильская епархия. После труда все пришедшие попили чай с пирогам.