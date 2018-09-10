Молебен и ремонтные работы прошли в будущем храме в п. Кирпичный в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле на Кирпичном 9 сентября прошел молебен и ремонтные работы в будущем храме новомучеников и исповедников Российских.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сестры и прихожане Скорбященского женского монастыря в Нижнем Тагиле, уже по традиции, собрались во второе воскресенье месяца для проведения службы и ремонтных работ в будущем храме в п. Кирпичный.
После молебна все пришедшие принялись за работу. Стены были очищены от старой штукатурки. Набралось немало мешков со строительным мусором.
Стоит отметить, что желающих принять участие в работе было всего 16 человек, но это не помешало им выполнить много различных ремонтных работ, сообщает Нижнетагильская епархия. После труда все пришедшие попили чай с пирогам.
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Следующий молебен и ремонтные работы состоятся в праздник Покрова Божией Матери — 14 октября в 12.00. Прийти может любой желающий, готовый помочь и потрудиться.
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