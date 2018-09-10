Торжественная линейка пройдет в нижнетагильской православной гимназии

В Нижнем Тагиле в Православной гимназии пройдет день памяти покровителя учреждения – святого благоверного Александра Невского, а также торжественное посвящение в ряды гимназистов воспитанников, поступивших на обучение в этом году. В честь этого состоятся праздничные мероприятия.