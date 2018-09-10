Торжественная линейка пройдет в нижнетагильской православной гимназии

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В Православной гимназии в Нижнем Тагиле 12 сентября пройдет День памяти святого благоверного Александра Невского и посвящение воспитанников в гимназисты.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле в Православной гимназии пройдет день памяти покровителя учреждения – святого благоверного Александра Невского, а также торжественное посвящение в ряды гимназистов воспитанников, поступивших на обучение в этом году. В честь этого состоятся праздничные мероприятия.
Утром, в 9.00, в храме Александра Невского, расположенном близ гимназии, пройдет богослужение. Божественную Литургию совершит Преосвященный Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский.
В 12.00 состоится торжественная праздничная линейка с посвящением в гимназисты вновь поступивших учеников, сообщает Нижнетагильская епархия и приглашает горожан принять участие в торжественных мероприятиях.
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