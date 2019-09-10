Екатеринбургский пилот, посадивший самолет на кукурузное поле, научил Урганта летать
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, появился в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Летчик научил ведущего Ивана Урганта управлять самолетом. Запись обучения на тренажере показали в выпуске шоу минувшим вечером.
Ургант рассказал, что впервые находится в кабине самолета, пусть и тренировочного. Юсупов, в свою очередь, поделился предпочтениями касательно полетов. Он сообщил, что больше любит летать над сушей, чем над водой. Так как на земле есть возможности для посадки.
На тренажере пилот и ведущий пролетели над морем и над Сочи, посадку лайнера совершил Юсупов, а Ургант пошутил о том, что все прошло удачно, так как им не встретилось ни одной чайки.
Напомним, экипаж борта А321 посадил самолет с технической неисправностью, возникшей из-за попадания в двигатели птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время посадки пилот Дамир Юсупов принял решение не выпускать шасси, хотя это противоречило инструкциям. Пилоты были удостоены звания Героев России.