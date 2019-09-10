Тимати удалил клип о Москве после миллиона дизлайков

Клип «Москва» был выпущен накануне выборов мэра города, однако собрал более 1,4 миллиона дизлайков, вызвав широкие обсуждения в интернете. В клипе упоминаются митинги и мэр Москвы Собянин. Музыкантов обвинили в том, что клип является «заказом». Однако рэперы данный факт отрицают. Они сообщили, что видео снято накануне дня города.