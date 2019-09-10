Тимати удалил клип о Москве после миллиона дизлайков
Сегодня, 11:50Свободное времяФото: Страница Тимати в соцсети
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Рэпер Тимати, снявший совместно с Гуфом клип о Москве, удалил видео с YouTube после миллиона дизлайков.
Клип «Москва» был выпущен накануне выборов мэра города, однако собрал более 1,4 миллиона дизлайков, вызвав широкие обсуждения в интернете. В клипе упоминаются митинги и мэр Москвы Собянин. Музыкантов обвинили в том, что клип является «заказом». Однако рэперы данный факт отрицают. Они сообщили, что видео снято накануне дня города.
Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было,написал на своей странице в соцсети Тимати.
С 9 на 10 сентября ролик был удален.
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