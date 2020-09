Некоторым знакам астрологи советуют проявить нежность 11 сентября

Некоторым знакам астрологи советуют проявить нежность, а другим доверять своей интуиции.

Овен Не очень удачной будет первая половина дня. Возможны конфликты из-за резких слов с вашей стороны. Вторая половина дня сложиться благоприятнее, попробуйте поработать над творческими задачами, но в тоже время свои силы стоит направить на выгодные проекты. Проблем с энергией не будет в этот день, но не следует направлять её на пустяки. В проявлении эмоций ко второй половине сегодня можно проявить фантазию и попытаться сделать приятный сюрприз. Телец Очень хороший день, звезды сложились настолько благоприятно для тельцов, что эта поддержка будет чувствоваться в любых начинаниях. Может получиться решить не только свои проблемы, но и ваших друзей и близких. Если проявить инициативу, то можно добиться приятных перемен в самых различных областях, но это не значит, что всё достанется даром, придется плотно поработать. Ваш внутренний голос будет на пике своей чувствительности и прозорливости. Доверяйте своей интуиции и в любовных отношениях, чтобы избежать серьезных ссор. Близнецы Будет труднее чем обычно находить общий язык с окружающими вас людьми. Нетерпеливость сыграет в этот день против вас. В рабочих делах сосредоточьтесь на самостоятельных проектах и ни с кем не делитесь своими планами. Могут возникнуть проблемы с самочувствием, появится недомогание. Лучшим лекарством станет не таблетка, а обычная человеческая улыбка. Постарайтесь провести время в кругу близких друзей и побольше смейтесь. Рак Хороший день. Время спланировать и решить самые важные задачи, которые ранее откладывали на потом. Вас осенит там, где ранее не могли найти выход из положения. Также стоит посвятить некоторое время обучению чему-то новому. Может оказаться, что новые умения скоро придется применить на практике. Лучше отказаться от кофе и чая, употребляйте воду или травяные настои. Отношения с любимым человеком лучше подвергнуть серьёзному анализу, чтобы не стать жертвой непредвиденных обстоятельств. Лев Полный сюрпризов день, которые, в целом, станут приятными. Получится найти общий язык с разными людьми, с которыми, казалось бы, еще вчера и говорить было не о чем. Вторая половина дня будет более спокойной. Сосредоточьтесь на размеренных делах, не требующих суеты, тогда результат не заставит себя ждать. Возможны поступления денежных средств, премии или возврат старых долгов. Ваша энергия не оставит равнодушным окружающих, вам часто будут делать комплименты. В отношениях могут открыться новые пути развития с вашими избранниками и избранницами. Дева Займитесь решением самых важных проблем. В этот день это получится у вас лучше всего, и будут приняты верные решения. Взаимоотношения с окружающими сложатся не лучшим образом, недопонимание станет преградой в общении, но значительных конфликтов не предвидится. Середина дня принесет неожиданные перемены, не всегда положительные. Постарайтесь прислушиваться к интуиции в неприятных вопросах, чтобы негативных последствий было как можно меньше. Весы В этот день сосредоточьтесь на делах. Ведите переговоры, обсуждайте любые вопросы с партнерами. Возможны предложения о взаимовыгодных деловых отношениях. Велика вероятность, что ваши труды будут оценены по заслугам коллегами по работе. С близкими проявите внимательность, постарайтесь найти компромисс во избежание ненужных ссор и побольше сдерживайте свои эмоции. На личном фронте возможны изменения, лучше не сопротивляться и плыть по течению, скорее всего, они пойдут вам на пользу. Скорпион Неблагоприятная первая половина дня. Займитесь только теоретическими изысканиями и воздержитесь от активных действий. Вторая половина дня предоставит вам множество возможностей для перехода к активным действиям. Тем не менее, многое у коллег в этот день получится лучше, чем у вас. Задуматься следует о здоровье, даже если видимых причин для беспокойства нет. Стрелец Астрологи предсказывают невероятную активность. Получится лучшим образом проявить себя на работе. Руководители по заслугам оценят результаты ваших усилий. Вы будете выделяться на фоне остальных и сохранять ясность ума. Постарайтесь не перенапрягаться в моральном плане и проще относиться к неожиданным проблемам. Козерог Первая половина дня будет тревожной. Навалится много мелких и разных задач, о которых нужно будет постоянно помнить и не выбрасывать из головы. Возможны сложные деловые встречи, где будет тяжело отстоять своё мнение. Ближе к середине и концу дня звёзды сложатся благоприятнее. Принесет плоды усиленная работа утром. Сил хватит на решение своих проблем. Кроме того, удастся помочь своим близким. Не теряйте бдительность, вероятность ошибок очень велика в этот день. Из-за стресса вы будете очень напряжены. Организму лучше предоставить хороший отдых. Водолей Споры и разногласия ожидают в этот день водолеев. Как на работе, так и в отношениях с близкими людьми. Договариваться придется часто и много, из-за чего будет разрушено множество планов, но это временно, позднее вы вернетесь в намеченное русло. Хорошо будет получаться учиться и проявлять свои творческие способности. День можно посветить физическим нагрузкам, сходить в фитнес-центр или заняться упражнениями самостоятельно. Тело нуждается как в мышечной, так и эмоциональной разрядке. Рыбы Хороший и интересный день. Возможно новые приятные встречи с позитивными людьми. В этот день вы настолько обаятельны, что всех очаровываете. Не исключено, что деловые отношения смогут перерасти в дружеские. Благодаря вашей бурной фантазии получится справится со многими задачами нестандартным образом. В финансовом плане день не разочарует, возможны денежные поступления. Второй половинке захочется подарить всё тепло и нежность на которые вы способны.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter