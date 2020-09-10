Некоторым знакам астрологи советуют проявить нежность 11 сентября

Телец

Очень хороший день, звезды сложились настолько благоприятно для тельцов, что эта поддержка будет чувствоваться в любых начинаниях. Может получиться решить не только свои проблемы, но и ваших друзей и близких. Если проявить инициативу, то можно добиться приятных перемен в самых различных областях, но это не значит, что всё достанется даром, придется плотно поработать. Ваш внутренний голос будет на пике своей чувствительности и прозорливости. Доверяйте своей интуиции и в любовных отношениях, чтобы избежать серьезных ссор.