Новый спортивный стадион тагильской школы №8 готов на 80%

10 октября стройку посетил замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров. Сдача объекта намечена на конец октября. На данный момент работы выполнены на 80%. Как отметил Валерий Суров, спортобъект станет самым большим и оснащенным школьным стадионом в городе.

В структуру стадиона войдет футбольное поле, различные площадки для спортивных игр, а также единственная в Нижнем Тагиле спецплощадка для сдачи норм ГТО.