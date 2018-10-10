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Новый спортивный стадион тагильской школы №8 готов на 80%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый спортивный стадион тагильской школы №8 готов на 80%

Сегодня, 19:10Свободное время
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