Новый спортивный стадион тагильской школы №8 готов на 80%

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Стадион, который строится на территории МБОУ СОШ №8 в Нижнем Тагиле, готов на 80%.
Сюжеты: Нижний Тагил
10 октября стройку посетил замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров. Сдача объекта намечена на конец октября. На данный момент работы выполнены на 80%. Как отметил Валерий Суров, спортобъект станет самым большим и оснащенным школьным стадионом в городе.
В структуру стадиона войдет футбольное поле, различные площадки для спортивных игр, а также единственная в Нижнем Тагиле спецплощадка для сдачи норм ГТО.
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В ходе проведения строительства было проведено зонирование территории, вырубка 160 деревьев, установлены ограждающие конструкции на прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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