ВКонтакте отмечает 13-й день рождения обновлённым Pixel Battle

На этот раз мини-приложение получило много новых возможностей — пиксельное сражение станет ещё увлекательнее.

Впервые Pixel Battle прошёл два года назад — и так понравился игрокам, что они попросили проводить его снова. Участники рисуют на общем графическом полотне, но могут закрашивать только по одному пикселю в минуту. Чтобы создать полноценный рисунок, нужно договориться и действовать согласованно. Играть можно за себя или за сообщество — для этого нужно открыть приложение именно из него. Самые активные пользователи и паблики попадают в топ.

В этом году участников Pixel Battle ждут сюрпризы: на полотне спрятаны особенные пиксели. Игроки, которые их зарисуют, получат стикерпак на выбор или одну из дополнительных возможностей: взрывать соседние пиксели, на время замораживать изменение точки или закрашивать сразу несколько пикселей за минуту. А за 13 зарисованных точек участники будут награждены специальным подарком ВКонтакте.

Кроме того, администраторы сообществ теперь могут создать чат и разместить его в мини-приложении. Подписчики, которые откроют игру из сообщества, смогут зайти в беседу и присоединиться к обсуждению стратегии.

Александра Шурыгина, менеджер по работе с партнёрами ВКонтакте:

Третий год подряд мы запускаем проект, который на несколько дней объединяет десятки тысяч пабликов и более миллиона игроков. Все участники с азартом и наперегонки создают на большом холсте картины. Они или навсегда войдут в историю «Pixel Battle», или будут закрашены конкурентами. Если вы любите командные игры и вам близок дух соперничества, добро пожаловать в главное творческое соревнование рунета!

Pixel Battle стартует сегодня и продлится до 23:59 12 октября. Мини-приложение на базе VK Mini Apps доступно по ссылке: vk.com/pixelbattle