Шесть героических поступков уральских полицейских в Свердловской области

Шесть героических поступков уральских полицейских в Свердловской области
Шесть героических поступков уральских полицейских в Свердловской области
Сегодня, 11:11Свободное времяФото: 1МI
Сегодня в России отмечается профессиональный праздник правоохранителей — День полиции. Героические поступки свердловских полицейских — в подборке редакции TagilCity.ru.

Спасение утопающих детей в Сухом Логу

В середине прошедшего лета полицейские Андрей Девяшин и Максим Ширикалов патрулировали набережную местного пруда в Сухом Логу. Внезапно они заметили двух тонущих детей и незамедлительно кинулись на спасение. К тому моменту мальчики уже уходили под воду. Правоохранители сумели вытащить обоих школьников и передали их родителям, дети не пострадали.

Фото:пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Спасение женщины из горящего дома в Артемовском

3 октября 2021 года сотрудники Росгвардии Антон Петров и Иван Ильиных спасли из горящего дома женщину в Артемовском. К правоохранителям обратился родственник женщины, который не смог самостоятельно вытащить ее из пожара. Росгвардейцы бросились к пылающему жилью и через окно эвакуировали свердловчанку.

Фото:пресс-служба Росгвардии Свердловской области

Спасение травмированной пенсионерки с теплотрассы в Асбесте

Пожилая женщина отправилась на прогулку и пропала в Асбесте 10 сентября 2021 года. Весь личный состав города был ориентирован на поиски женщины. Благодаря имеющемуся у женщины телефону, полицейские несколько часов поддерживали с ней связь — пенсионерка не могла объяснить свое местонахождение. Уже ближе к вечеру женщину полицейские обнаружили на пустыре под теплотрассой с травмой и доставили ее в больницу.

Фото:пресс-служба ГУ МВД Свердловской области

Спасение заблудившегося пенсионера-грибника под Екатеринбургом

82-летний житель поселка Большой Исток отправился на поиски грибов 5 октября 2021 года и потерялся. Пенсионер страдал потерей памяти, что осложняло поиски пропавшего. На поиски пожилого мужчины были направлены 30 полицейских, участковый Данил Шангареев обнаружил старика в лесу недалеко от аэропорта Уктус. Пенсионер не пострадал.

Фото: Валерий Горелых

Спасение женщин из окна при пожаре в Екатеринбурге попало на видео

Полицейские Андрей Исаньков, Игорь Тверских и Андрей Полекшанов спасли свердловчанок из пылающей квартиры. Правоохранители пробрались в задымленное жилище через окно и на корточках смогли обнаружить двух женщин. Полицейские эвакуировали их через окно, благо ЧП произошло на 1 этаже.

Спасение тонущей пенсионерки в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Сотрудники ППС Сергей Копытов и Никита Боша вечером 21 июля 2021 года при патрулировании заметили тонущую пожилую женщину и поспешили ей на помощь. Полицейские бросились в воду и вытащили тонущую на берег. Женщина не пострадала.

Фото:МУ МВД России «Нижнетагильское»

Редакция TagilCity.ru выражает всем полицейским-героям благодарность и поздравляет с профессиональным праздником!

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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