«Тагильская Мадонна» стала частью выставки в Эрмитаже

В декабре 2020 года, которая приписывается кисти Рафаэля Санти, стала частью выставки, сообщает Нижнетагильский музей ИЗО.
По словам директора государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского 2021 год заканчивается даже не одной, а сразу двумя выставками. Он называет «Линию Рафаэля» красивой, большой и замечательной, а также требующей размышления.
Авторы выставки хотели показать Рафаэля с точки зрения его влияния на нашу и последующие эпохи, а также как развивалось его творчество, рассказала куратор мероприятия Зоя Купцова.