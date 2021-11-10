«Тагильская Мадонна» стала частью выставки в Эрмитаже

«Тагильская Мадонна» стала частью выставки в Эрмитаже
«Тагильская Мадонна» стала частью выставки в Эрмитаже
Сегодня, 18:16Свободное времяФото: скриншот видео Нижнетагильского музея ИзО
Известная картина «Тагильская Мадонна» представлена на выставке «Линия Рафаэля» в государственном Эрмитаже.

В декабре 2020 года, которая приписывается кисти Рафаэля Санти, стала частью выставки, сообщает Нижнетагильский музей ИЗО.

По словам директора государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского 2021 год заканчивается даже не одной, а сразу двумя выставками. Он называет «Линию Рафаэля» красивой, большой и замечательной, а также требующей размышления.

Авторы выставки хотели показать Рафаэля с точки зрения его влияния на нашу и последующие эпохи, а также как развивалось его творчество, рассказала куратор мероприятия Зоя Купцова.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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