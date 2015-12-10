Нижнетагильский «Родничок» занял 3 первых призовых места в Екатеринбурге (ФОТО)

Фестиваль-конкурс прошел в рамках международного проекта «Фестиваль талантов» при поддержке Министерства культуры Свердловской области. В мероприятии, которое состоялось в Концертном зале Культурно-образовательного центра РГППУ, приняли участие творческие коллективы из нескольких регионов России. В частности, конкурсанты представляли Татарстан, Тюменскую и Свердловскую область, Пермский край и другие регионы.

Выступление участников оценивало компетентное жюри, в его состав вошли известные артисты, преподаватели вокала и хореографии.

В фестивале-конкурсе приняли участие коллективы Дворца культуры «Юбилейный»: заслуженный коллектив Российской Федерации хореографический ансамбль «Родничок» и образцовый коллектив творческая студия «Fly».

В номинации «Хореография» не было равных ансамблю «Родничок». Наши артисты завоевали сразу три первых места в разных возрастных категориях. Отличились группы балетмейстера Семячковой А.В. - младшая (4 класс), средняя (7 класс) и старшая (10 класс). Кроме того, заслуженный коллектив Российской Федерации хореографический ансамбль «Родничок» стал обладателем Гран-При этого престижного конкурса.

Коллективы и солисты творческой студии «Fly» (руководители – Шмакова Е.Р., Правило Т.А., Екатеринчева А.П.) представили свои номера в номинации «Вокал» и завоевали высокие оценки жюри. Обладателями Дипломов Лауреата I степени стали солистка Снежана Шмакова, а также группы «Прищепки» и «Зеленая Мята».