В преддверие года обезьяны в Екатеринбурге установят большой трон из бананов

В эти выходные в столице Урала установят гигантский трон из бананов. Его высота составит более двух метров, а специальная конструкция позволит посидеть на нем всем желающим. Встречать тех, кто захочет воспользоваться необычной мебелью, будут актеры-пародисты в костюмах обезьян с многочисленной атрибутикой — очками, цепочками, брелоками, всевозможными блестками. Таким образом, горожане смогут «поймать» модные тренды будущего года и узнать, как и в какой одежде лучше всего встретить год обезьяны. Актеры также будут раздавать бананы и помогать делать селфи. Увидеть арт-объект можно 12 декабря на площадке центрального универмага «Пассаж».

Этот трон — наше видение символа 2016 года. Сейчас магазины города полны новогодней атрибутики. Даже те, кто не верит в астрологию, все равно бегают и ищут фигурки в форме обезьян или какие-то связанные с ними предметы, чтобы подарить близким, друзьям и коллегам по работе. Поэтому мы решили создать наш банановый трон — чтобы горожане смогли сесть на него, передохнуть хотя бы две минуты от новогодней суеты, улыбнуться, сфотографироваться и порадовать друзей снимком в социальных сетях рассказывает дизайнер-декоратор Вера Батрак.

Ожидается, что наибольший интерес трон вызовет у детей, которые смогут полазать по нему. Авторы идеи сравнивают арт-объект с большими стульями, которые устанавливают в западных странах для Санта Клауса или в России для Деда Мороза.