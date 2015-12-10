В сфере гостеприимства Свердловской области получит развитие новое направление - арт-отели

Так, в арт-галерее в «Атриум палас отеле» разместились работы участников основного проекта и арт-резиденций биеннале Юрко Коваля (Первоуральск) и Жени Мачневой (Санкт-Петербург).

Для нас это интересная возможность поработать не с пустующим, а функционирующим гостиничным пространством. Нас вдохновил опыт биеннале этого года и понимание невероятного потенциала взаимодействия художников и отельной инфраструктуры. По большому счету это и новое пространство для биеннальных произведений, и попытка привнесения современной арт-среды в сферу гостеприимства нашего региона. Одна из задач - создание неповторимой творческой атмосферы, которая способна выделить такие отели из ряда других считает комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова.

В ближайшее время работы участников третьей Уральской индустриальной биеннале также будут выставлены в отеле «Анжело». Возможно, к новой концепции подключатся и другие площадки Екатеринбурга и Свердловской области. А Центр развития туризма планирует организовать новый маршрут «Эхо биеннале», который объединит все самые необычные площадки, где выставлены работы художников говорит директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Связь домашнего тепла с музейными работами - это очень важно. Интерес гостей растет, когда отели предлагают не только привычный сервис, но и не совсем обычное наполнение. А настроение гостя всегда сказывается на восприятии того места, где он живет, это рождает и соответствующее отношение к индустрии сервиса в регионе в целом отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, главный эксперт по классификации гостиниц Управления делами Президента РФ Татьяна Гостенина.

Отметим, что концепция «арт-отель» появилась в конце 1990-х годов. Ее идея принадлежит немецким меценатам и коллекционерам, которые, соединив в каждом отеле дизайнерские решения и работы художников, организовали собственную нишу в гостиничном бизнесе. Сегодня существует много концепций таких отелей, однако их объединяет одно - симбиоз творчества и комфорта.