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Курс на Москву: тагильчанин взял гран-при на международном вокальном конкурсе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курс на Москву: тагильчанин взял гран-при на международном вокальном конкурсе

Сегодня, 12:58Свободное времяФото: Сергей Волков/vk.com/id148233379
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