Курс на Москву: тагильчанин взял гран-при на международном вокальном конкурсе
Вокалисты из Нижнего Тагила победили в нескольких номинациях на международном вокальном конкурсе.
9 декабря в Нижнем Тагиле прошел один из этапов международного вокального конкурса TOP-music. В нем приняли участие около 30 тагильчан, среди них – Сергей Волков – один из победителей телевизионного вокального конкурса «Битва хоров». Сергей стал обладателем гран-при в номинации «Исполнители старше 21 года». Помимо этого, супруга Сергея и его ученица стали лауреатами конкурса.
Жена Катюша стала лауреатом 1 степени. И моя ученица Лена Телешенко стала лауреатом 2 степени!рассказал Сергей.
В жюри конкурса был участник проекта «Фабрика звезд» - Руслан Масюков, также оценивали исполнителей гости из Екатеринбурга и Светлана Кашина – экс-участница группы «Комбинация».
Эмоции, конечно, незабываемые. Все конкурсанты были хороши! Очень рад был также познакомиться с Русланом Масюковым,сказал Сергей.
Победитель этапа в Нижнем Тагиле получает право поездки в Москву на главный концерт, где исполнит песню в дуете со звездой эстрады.
Организаторы оплачивают поездку в Москву для победителя. Лауреаты также могут принять участие в концерте, но поехать за свой счет.
Темой галаконцерта выбраны хиты из кинофильмов и мультфильмов, исполненные в дуэте со звездой,пояснил редакции TagilCity.ru Сергей.
Конкурс TOP-music проходит в разных городах России, в частности в Белгороде, Архангельске, Воронеже. Продюсером является Саркис Шакарян. Среди призов: авторские песни, съемки музыкальных клипов, запись песен в профессиональной студии звукозаписи, профессиональные фотосессии, денежные призы, а также различные подарки от партнеров-спонсоров.
Теперь держим курс на Москву, будем готовиться. Галаконцерт состоится 14-15 апреля 2019 года,отметил Сергей.
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