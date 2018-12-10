Тагильчане могут стать авторами достопримечательностей города
Тагильчане могут приять участие во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей.
Конкурс проходит в рамках нового федерального проекта, который направлен на создание обновленной культурной среды вокруг жителей страны.
Любой желающий может разместить на сайте конкурса авторский проект арт-объекта, который может стать достопримечательностью Нижнего Тагила. Будут выбраны лучшие работы, выполненные профессионально. После этого, изображения арт-объектов выложат на сайт. Создатели собственных арт-объектов должны будут сагитировать как можно больше людей для голосования. Жюри выберет пять работ, которые наберут не менее 100 голосов.
Работы на конкурс принимаются до 1 февраля 2019 года. Реализация проектов пройдет до октября 2019 года. До этого времени пройдет и голосование в интернете. Автор проекта, чьё творение наберет больше всего положительных упоминаний в СМИ, получит денежный приз – 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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