Тагильчане могут стать авторами достопримечательностей города

Конкурс проходит в рамках нового федерального проекта, который направлен на создание обновленной культурной среды вокруг жителей страны.

Любой желающий может разместить на сайте конкурса авторский проект арт-объекта, который может стать достопримечательностью Нижнего Тагила. Будут выбраны лучшие работы, выполненные профессионально. После этого, изображения арт-объектов выложат на сайт. Создатели собственных арт-объектов должны будут сагитировать как можно больше людей для голосования. Жюри выберет пять работ, которые наберут не менее 100 голосов.