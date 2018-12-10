Заливка катка в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле подходит к концу
Сегодня, 09:00Свободное времяФото: «Тагильский рабочий»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле подходит к концу заливка льда на катке в парке им. А. П. Бондина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пишет «Тагильский рабочий», каток всегда пользовался популярностью у тагильчан и в скором времени будет открыт для любителей катания на коньках. Традиционно в центре катка установлена елка.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей