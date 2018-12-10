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Заливка катка в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле подходит к концу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заливка катка в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле подходит к концу

Сегодня, 09:00Свободное времяФото: «Тагильский рабочий»
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