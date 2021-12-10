Книга-фотоальбом с достижениями Нижнего Тагила появится к 300-летию города

Подготовкой издания занимается редакционная коллегия. В нее входят сотрудники музеев, архивов, фотографы и дизайнеры города. Им предстоит собрать в одну книгу объемом 300 страниц самые значимые факты из истории города и рассказать о нем подробно и доступно. Фотоматериалы будут взяты не только из архивов и частных собраний, но и фондов Эрмитажа и Русского музея, отмечает замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров.