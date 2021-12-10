Книга-фотоальбом с достижениями Нижнего Тагила появится к 300-летию города

Решение о создании большого издания с иллюстрациями было принято в ходе заседания оргкомитета по подготовке к юбилею города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Подготовкой издания занимается редакционная коллегия. В нее входят сотрудники музеев, архивов, фотографы и дизайнеры города. Им предстоит собрать в одну книгу объемом 300 страниц самые значимые факты из истории города и рассказать о нем подробно и доступно. Фотоматериалы будут взяты не только из архивов и частных собраний, но и фондов Эрмитажа и Русского музея, отмечает замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров.
В книге будет 11 тематических глав, в которых прописаны основные вехи истории, начиная с 1722 года. В нее попадут фото и архивные данные о том, как зарождалась на Урале металлургическая империя Демидовых, как продвигался «Старый Соболь».
Отдельные главы будут посвящены роли Нижнего Тагила в Великой отечественной войне и присвоению звания «Город трудовой доблести». Дополнительно будет отмечен вклад тагильских предприятий в освоение космоса, строительства БАМа и Транссиба и так далее. Современному этапу отведут две последние главы, где расскажут, какие проекты, реализуемые в городе, закладывают базу для будущих свершений. Издание станет доступным как в бумажном, так и в электронном варианте.