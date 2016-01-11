Более 15 тысяч юных тагильчан посетили новогодние представления в драматическом театре (ФОТО)

Большие и маленькие зрители кричали «Браво!» Мари и подаренной ей нелепой игрушке, вместе победившим злую Мышильду, и всем остальным персонажам волшебной рождественской истории. Восторженные впечатления о новорожденной сказке зрители оставили как в театральной Книге отзывов, так и в социальных сетях.

Вот лишь некоторые отзывы:

Были в воскресенье на сказке. Передать впечатления - слов нет! В полнейшем восторге! Музыка, костюмы, спецэффекты! Всем, кто приготовил это чудо - огромная благодарность! (Ирина Савина-Филина).

От постановки сказки, игры актеров и спецэффектов просто все в восторге! Особая признательность Е. Сысоевой за настоящую Мари, нет слов от переполняющих эмоций! ( Дарья Федяева).

Как обычно, сказку дарил юным театралам сам Дедушка Мороз. В завершение елочно-хороводной поры он признался:

За эти 20 дней мы со Снегурочкой и ожившими куклами нисколько не устали зажигать праздничные огни, петь и играть с ребятами. Их восторженные лица и улыбки излучали радость, добро, веру в чудо. Даже не знаю, я ли дарил малышам большее ощущение праздника или они мне.

Монолог своего главного новогоднего персонажа продолжил артист С.Зырянов:

По предварительным данным, вместе с театром встретили 2016 год и Рождество более 15 тысяч зрителей-тагильчан, их гостей и жителей ближайших населенных пунктов. Актеры 47 раз сыграли «Щелкунчика» и дважды выезжали в ДК Российской Армии поселка Свободный со сказкой «По щучьему велению», которой нынче исполнилось 10 лет. Я не помню такого активного и «урожайного» новогоднего сезона.

После короткого отдыха театр продолжит работу в обычном режиме, и с 16 января вновь более частыми его посетителями станут взрослые. А «Щелкунчик» останется в афише, и его успеют посмотреть все, кому на новогодние представления не хватило билетов.