Скорбященский монастырь поздравил воспитанников Детского дома №1 с Рождеством Христовым

Молодежь во главе с руководителем братства иереем Иоанном Бабиным показали детям добрый рождественский спектакль. Театрализованная постановка увлекла ребят не только сюжетом, но и искренностью, выразительностью исполнения, а потому никого не оставила равнодушным. Матушка Мария поздравила всех с Рождеством, пожелала добра и светлой радости. Отец Алексий кратко напомнил присутствующим события евангельской истории рождения Сына Божия и объяснил детям, почему летоисчисление ведется от Рождества Христова.

Батюшка рассказал не только о том, что это важнейшее событие в истории человечества признает весь мир. Он призвал помнить: все началось с крошечного младенца, лежащего в грязной кормушке для скота и согреваемого дыханием животных. Именно с той далекой Рождественской ночи для человечества началась новая жизнь:

Спаситель мира пришел к нам как простой человек, чтобы мы увидели Его смирение и любовь к нам грешным сказал священник.