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Скорбященский монастырь поздравил воспитанников Детского дома №1 с Рождеством Христовым
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скорбященский монастырь поздравил воспитанников Детского дома №1 с Рождеством Христовым

11 января 2016, 14:15Свободное времяMaurice
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