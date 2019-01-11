Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин планирует открыть школу в Екатеринбурге

10 января в Екатеринбург прибыл гроссмейстер и обладатель титула чемпиона мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. Целью визита стала игра с 15-летним карпинским школьником, который пожелал сыграть против чемпиона в рамках проекта «Ёлка желаний». На 22-ом ходу подросток допустил ошибку, что стоило ему мата. На 11 оставшихся досках Сергея Карякин также одержал победу.

После гроссмейстер посетил первую кафедру шахмат на Урале, открытую при УрГЭУ, где получил приглашение вести занятия у студентов. Во время пресс-конференции Карякин заявил о желании построить шахматную школу, сообщает «ЕТВ» .

В Екатеринбурге любят шахматы. Вместе с Федерацией Свердловской области по шахматам, мы планируем открытие шахматной школы Сергея Карякина в Екатеринбурге, я предложил эту идею после того, как увидел здесь огромный интерес к шахматам. Мы прорабатываем идею, и если откроем школу, тогда я буду приезжать к вам ещё чаще,поделился впечатлениями от встречи чемпион мира.