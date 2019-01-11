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Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин планирует открыть школу в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин планирует открыть школу в Екатеринбурге

Сегодня, 07:00Свободное времяФото: Павел Ворожцов/ oblgazeta.ru
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