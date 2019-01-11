Тагильчанин Александр Кузьменков вошел в число финалистов премии имени Павла Бажова

Список финалистов был опубликован на официальном сайте премии. Всего на конкурс подали заявки 79 авторов.

Александр Кузьменков вошел в тройку в номинации «Мастер. Публицистика» с циклом рецензий «Чёрная метка», который был опубликован в журнале «Урал». Помимо номинации «Публицистика», лучшие авторы были определены в прозе, поэзии и в номинации «Польза дела».

По информации сетевого и исторического журнала «Камертон», Александр Кузьменков закончил филологический факультет, сменил множество профессий, долгое время жил в Братске, в 2012 году вернулся в Нижний Тагил, является одним из авторов «Литературной газеты».