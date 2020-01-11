В Полевском на продажу выставлена пивоварня за 39 миллионов рублей
Сегодня, 11:05Свободное времяФото: N1.RU
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В Полевском продают пивоварню «Пан Капитон» за 39 миллионов рублей. В стоимость входит здание, магазин, земля и все оборудование, пишет Е1.
По словам одного из собственников, причиной продажи стало желание заниматься другим бизнесом. Однако, если пивоварню не удастся продать, ее развитие будет продолжаться. Сейчас на ней производится порядка 22 тысяч литров в месяц, в планах у владельцев увеличить мощность до 46 тысяч литров. Для этого они готовятся получить разрешение от Росалкогольрегулирования.
Здание, где находится пивоварня, является памятником архитектуры конца XIX века. Здесь до 1954 года размещались исполнительные органы власти города, а после по очередности работали детская библиотека, книжный магазин и артель по обработке камня.
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