В Полевском на продажу выставлена пивоварня за 39 миллионов рублей

По словам одного из собственников, причиной продажи стало желание заниматься другим бизнесом. Однако, если пивоварню не удастся продать, ее развитие будет продолжаться. Сейчас на ней производится порядка 22 тысяч литров в месяц, в планах у владельцев увеличить мощность до 46 тысяч литров. Для этого они готовятся получить разрешение от Росалкогольрегулирования.