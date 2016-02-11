В Нижнем Тагиле для детей из реабилитационного центра Ленинского района провели игру в Лазертаг (ФОТО)

Вчера для детей из социального реабилитационного центра Ленинского Района г. Нижний Тагил провели веселое мероприятие. Ребят сводили в клуб «Стелс», где они сыграли в Лазертаг.

После небольшого инструктажа дети поделились на две команды и начали бой. Они проводили разную тактику во время боя и разных ситуациях. В конце концов участие в игре приняли и сами педагоги реабилитационного центра.

Многим ребятам не хватало мужского воспитания. Это понимали и работники клуба, которые делились с детьми своими историями и жизненным опытом.