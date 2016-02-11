В Нижнем Тагиле для детей из реабилитационного центра Ленинского района провели игру в Лазертаг (ФОТО)
11 февраля 2016, 13:55Свободное время
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Мероприятие прошло в клубе «Стелс».
Сюжеты: Нижний Тагил
Вчера для детей из социального реабилитационного центра Ленинского Района г. Нижний Тагил провели веселое мероприятие. Ребят сводили в клуб «Стелс», где они сыграли в Лазертаг.
После небольшого инструктажа дети поделились на две команды и начали бой. Они проводили разную тактику во время боя и разных ситуациях. В конце концов участие в игре приняли и сами педагоги реабилитационного центра.
Многим ребятам не хватало мужского воспитания. Это понимали и работники клуба, которые делились с детьми своими историями и жизненным опытом.
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