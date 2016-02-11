В Нижнем Тагиле осужденные из ЛИУ-51 спели песню и сняли на нее клип (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе, 9 февраля, режиссер Всероссийского конкурса «Калина красная» Наталья Абашкина посетила ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле. Там она встретилась с осужденными, который входят в местный музыкальный кружок.

Режиссер сказала, что посетила более 20 различных колоний Свердловской области. Там она встретилась со многими талантливыми людьми с хорошими вокальными и музыкальными данными.

Осужденные ЛИУ-51 как раз приняли участие в отборочном туре музыкального соревнования. Известно, что один из заключенных уже становился одним из победителей мероприятия.

Участники кружка показали режиссеру музыкальные клипы, которые были подготовлены к конкурсу. Наталья Абашкина оценивала все: от действий оператора при съемках до звучания самой песни в видеоролике.

После этого было проведено прослушивание на конкурс «Калина красная». Трое участников музыкального кружка ЛИУ-51 имеют все шансы на участии в мероприятии.