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Икона «Чимеевская» прибыла в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Икона «Чимеевская» прибыла в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга

11 февраля, 13:50Свободное время
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