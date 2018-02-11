Икона «Чимеевская» прибыла в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга

11 февраля сотни жителей и гостей Екатеринбурга встречали одну из главных уральских святынь - икону Божией Матери «Чимеевская». Прибытие святыни приурочено к Собору Екатеринбургских святых, который празднуется в день основания Екатеринбургской епархии.

Икона будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе, где прошло праздничное богослужение, посвящённое Собору. Увидеть её и поклониться верующие смогут до 15 февраля 2018 года, сообщает «Областная газета».

Также 11 февраля в Свято-Троицком кафедральном соборе перед чудотворным образом совершится архиерейская Божественная литургия. Богослужение с участием сонма архиереев возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.