Икона «Чимеевская» прибыла в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга
11 февраля, 13:50Свободное время
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Первая православная святыня, воссиявшая на уральской земле в конце XVII века - чудотворная икона Божией Матери «Чимеевская» - прибыла в Екатеринбург к празднованию Собора Екатеринбургских святых.
Сюжеты: Екатеринбург
11 февраля сотни жителей и гостей Екатеринбурга встречали одну из главных уральских святынь - икону Божией Матери «Чимеевская». Прибытие святыни приурочено к Собору Екатеринбургских святых, который празднуется в день основания Екатеринбургской епархии.
Икона будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе, где прошло праздничное богослужение, посвящённое Собору. Увидеть её и поклониться верующие смогут до 15 февраля 2018 года, сообщает «Областная газета».
Также 11 февраля в Свято-Троицком кафедральном соборе перед чудотворным образом совершится архиерейская Божественная литургия. Богослужение с участием сонма архиереев возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
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