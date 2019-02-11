37 молодых профессионалов будут соревноваться на чемпионате в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле стартовал VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На базе трех учебных заведений свои умения продемонстрируют 37 человек из разных городов Свердловской области.
Чемпионат пройдет на базе 15 учебных заведений Свердловской области. 11 февраля прошло торжественное открытие фестиваля, после которого с участниками были решены организационные вопросы.
В мероприятии примут участие 37 человек из 23 образовательных организаций. Оценивать конкурсантов будут 49 экспертов.
Молодые специалисты будут соревноваться в мастерстве в номинациях: «Сварочные работы», «Технологии моды», «Туризм» и «Организация экскурсионных услуг». В этом году впервые пройдет конкурс мастерства для юниоров в возрасте от 12 до 16 лет в компетенциях «Технологии моды» и «Организация экскурсионных услуг».
Ребята из восьми школ продемонстрируют навыки по пошиву одежды и организации экскурсий вместе со своими старшими товарищами из техникумов и колледжей.
Соревнования начнутся 12 февраля, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.