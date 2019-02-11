37 молодых профессионалов будут соревноваться на чемпионате в Нижнем Тагиле

Чемпионат пройдет на базе 15 учебных заведений Свердловской области. 11 февраля прошло торжественное открытие фестиваля, после которого с участниками были решены организационные вопросы.

В мероприятии примут участие 37 человек из 23 образовательных организаций. Оценивать конкурсантов будут 49 экспертов.

Молодые специалисты будут соревноваться в мастерстве в номинациях: «Сварочные работы», «Технологии моды», «Туризм» и «Организация экскурсионных услуг». В этом году впервые пройдет конкурс мастерства для юниоров в возрасте от 12 до 16 лет в компетенциях «Технологии моды» и «Организация экскурсионных услуг».

Ребята из восьми школ продемонстрируют навыки по пошиву одежды и организации экскурсий вместе со своими старшими товарищами из техникумов и колледжей.