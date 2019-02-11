Снимки обнажённых женщин от фотографа из Нижнего Тагила будут представлены в Москве
11 февраля, 19:53Свободное времяФото: Георгий Майер/vk.com/id11189828
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Фотограф из Нижнего Тагила Георгий Майер совместно с художником из Челябинска представит свои работы на выставке в Москве.
Сюжеты: Нижний Тагил
Выставка откроется 19 февраля. Тагильчанин представит свои работы совместно с художником Сергеем Брюхановым из Челябинска.
Отличительной особенностью выставки станет предоставленная возможность для зрителей увидеть фотографию и живопись в тандеме, а не в конкуренции.
Впервые в галерее VS unio будет создана оригинальная экспозиция, помогающая зрителю открыть для себя не только новые качества живописи и фотографии, но и понять художественную созвучность подходов двух признанных современных мастеров,поясняют организаторы.
Как сообщается на сайте галереи VS UNIO, Сергей Брюханов в своих работах делает упор на цвет. Георгий Майер использует игру света и тени.
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