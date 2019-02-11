Снимки обнажённых женщин от фотографа из Нижнего Тагила будут представлены в Москве

Выставка откроется 19 февраля. Тагильчанин представит свои работы совместно с художником Сергеем Брюхановым из Челябинска.

Отличительной особенностью выставки станет предоставленная возможность для зрителей увидеть фотографию и живопись в тандеме, а не в конкуренции.

Впервые в галерее VS unio будет создана оригинальная экспозиция, помогающая зрителю открыть для себя не только новые качества живописи и фотографии, но и понять художественную созвучность подходов двух признанных современных мастеров,поясняют организаторы.