Юные вокалисты из Нижнего Тагила заняли призовые места на международном конкурсе
Сегодня, 07:30Свободное времяФото: pixabay.com
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Юные тагильчане из детской эстрадной студии «Академия Волшебников» завоевали призовые места на Международном конкурсе «Великая моя страна».
Сюжеты: Нижний Тагил
Дети участвовали в конкурсе в рамках проекта «КИТ» – «Культура. Искусство. Творчество». Конкурс прошел во дворце культуры «Юбилейный».
Группе «Smile-Академия» среди ребят от 11 до 13 лет, а также 14-летней воспитаннице студии был присужден диплом лауреата второй степени.
Лауреатами первой степени стали группы «Little-Baby» в возрастной категории 5-7 лет и «Smile-Mix» в категории 7-10 лет. Дуэт ребят возрастной категории 6-7 лет также стал лауреатом первой степени и получил диплом «За Артистизм».
Награду получила и руководитель студии Елена Щелканова, которая была награждена в номинации «За педагогический талант», сообщает пресс-служба Управления образования администрации Нижнего Тагила.
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