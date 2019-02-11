Юные вокалисты из Нижнего Тагила заняли призовые места на международном конкурсе

Дети участвовали в конкурсе в рамках проекта «КИТ» – «Культура. Искусство. Творчество». Конкурс прошел во дворце культуры «Юбилейный».

Группе «Smile-Академия» среди ребят от 11 до 13 лет, а также 14-летней воспитаннице студии был присужден диплом лауреата второй степени.

Лауреатами первой степени стали группы «Little-Baby» в возрастной категории 5-7 лет и «Smile-Mix» в категории 7-10 лет. Дуэт ребят возрастной категории 6-7 лет также стал лауреатом первой степени и получил диплом «За Артистизм».