TagilCity.ru выяснил, сколько будет стоить приготовить блины в честь Масленицы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Инкогнито журналисты TagilCity.ru побывали в магазинах: «Райт», «Пятёрочка», «Магнит» и «Мегамарт».

Нас, как и тысячи тагильчан интересовал вопрос, – сколько же будет стоить приобретение масленичного набора, состоящего из: молока (1 литр), муки высшего сорта (2 кг), 10 отборных яиц, брикета сливочного масла с жирностью 72,5%, 1 килограмма сахара и 500 гр. сметаны.

Ниже две цены: первая – цена на товары масленичного набора по минимальной цене, вторая – тот же набор, но по максимальным ценам магазина.

Приобрести набор в «Райте» будет стоить от 322,7 до 386,9 рублей.

В «Пятёрочке» от 353,11 до 423,45 рублей.

В «Магните» от 304,1 до 376,1 рублей.

В «Мегамарте» без клубной карты от 375,44 до 424,69 рублей.

Цены на молоко (1 л) варьировались от 26,9 до 56,33 рублей (Райт и Мегамарт соответственно). Стоимость брикета сливочного масла 72,5% жирности от 59,9 (Магнит) до 91,94 рублей (Мегамарт). За 500 грамм сметаны тагильчанам придётся заплатить от 42, 8 (Магнит) до 89,95 (Пятёрочка). 1 килограмм сахара везде стоит примерно одинаково: 49,9 (Пятёрочка) до 51,9 (Мегамарт). 2 килограмма муки обойдутся тагильчанам от 70,2 (Магнит) до 85,95 рублей (Пятёрочка).

TagilCity.ru обращает внимание на то, что журналисты портала не являются сертифицированными товароведами. У нас не было физической возможности исследовать все акции, действующие в каждом магазине, выискивать товары с большими скидками или товары премиум-класса, которые выставляются в магазинах затем, чтобы радовать глаз покупателей и персонала. То есть мы просто посетили магазины шаговой доступности, как делают ежедневно тысячи тагильчан.

Потому составленный рейтинг не претендует на всеобъемлющую точность. Кроме того, использовали цены без скидок, бонусных карт и прочего, поэтому, при наличии льгот и дисконтов, данные показатели могут быть ниже.

Тем не менее, рейтинг будет полезен для тех, кто хочет побаловать себя или своих близких блинчиками в эти выходные, не потратив лишнего. А пока приглашаем читателей к участию в нашем блинном опросе.

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