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54 тысячи экземпляров одежды создаст екатеринбургский дизайнер для Fischer
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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54 тысячи экземпляров одежды создаст екатеринбургский дизайнер для Fischer

Сегодня, 19:11Свободное времяФото: Дмитрий Шишкин/vk.com/dmitriyshishkin
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