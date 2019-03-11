54 тысячи экземпляров одежды создаст екатеринбургский дизайнер для Fischer

Для бренда будет создано 54 тысячи экземпляров одежды. В партию войдут комбинезоны для занятия горными лыжами, гоночные костюмы, тренерские плащи, сумки, перчатки, шапки, пуховики, жилеты.

Как написал в соцсетях Дмитрий Шишкин, работать с Fischer дизайнер начал в 2017 году, но добиться получения крупного заказа удалось только сейчас. Всю линию одежды сошьют в Екатеринбурге.