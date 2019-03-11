Фотограф из Нижнего Тагила занял первое место на международном конкурсе

Павел представил на суд жюри фотографии подростка с ожогами на голове, руках и предплечьях. Жюри конкурса присудило фотографу победу в номинации «Портрет» .

В 2018 году Павел занял первое место на конкурсе Istanbul Photo Awards за фотопроект о спортсмене с инвалидностью.