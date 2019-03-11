Фотограф из Нижнего Тагила занял первое место на международном конкурсе
Сегодня, 12:04Свободное времяФото: NPPA/Павел Волков
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Фотограф из Нижнего Тагила Павел Волков занял первое место в номинации «портрет» на международном конкурсе фотожурналистов Best of Photojournalism Contest.
Сюжеты: Нижний Тагил
Павел представил на суд жюри фотографии подростка с ожогами на голове, руках и предплечьях. Жюри конкурса присудило фотографу победу в номинации «Портрет».
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В 2018 году Павел занял первое место на конкурсе Istanbul Photo Awards за фотопроект о спортсмене с инвалидностью.
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