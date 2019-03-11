В Екатеринбурге выступят авторы хита Skibidi

Фестиваль пройдет 28 июня на «Екатеринбург Арене». После проведения ЧМ по футболу стадион впервые станет площадкой для музыкального фестиваля. Помимо группы – авторов песни Skibidi – «Ночь музыки» посетят 2500 музыкантов, будут работать 100 площадок, сообщает Znak.com.