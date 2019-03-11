В Екатеринбурге выступят авторы хита Skibidi
Сегодня, 20:03Свободное времяФото: Little Big/vk.com/littlebigband
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Фестиваль «Уральская Ночь музыки», который пройдет в Екатеринбурге в 2019 году, откроет группа Little Big.
Сюжеты: Екатеринбург
Фестиваль пройдет 28 июня на «Екатеринбург Арене». После проведения ЧМ по футболу стадион впервые станет площадкой для музыкального фестиваля. Помимо группы – авторов песни Skibidi – «Ночь музыки» посетят 2500 музыкантов, будут работать 100 площадок, сообщает Znak.com.
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