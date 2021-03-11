Кинотеатры России покажут фильм уральского режиссера с Серебряковым в главной роли

Кинотеатры России покажут фильм уральского режиссера с Серебряковым в главной роли

Сегодня, 15:44Свободное времяФото: E1.RU
Премьера фильма уральского режиссера планируется в России в мае. В главной роли снялся Алексей Серебряков.

Картина «Иваново счастье» была снята под режиссурой Ивана Соснина из Екатеринбурга. В центре сюжета — рабочий вахтовым методом, который возвращается домой. Ему предстоит преодолеть девять тысяч километров.

По дороге домой, главный герой встречает разных людей, истории которых составляют основную идею картины.

Это сборник историй обычных людей. Хорошие и добрые рассказы,рассказал E1 Иван Соснин.

Роль вахтовика сыграл актер Алексей Серебряков. Премьера произведения в российских кинотеатрах назначена на середину мая.

Напомним, основатель Red Pepper Film Иван Соснин из Екатеринбурга попал в сотню креативных россиян, согласно рейтингу 100 Most Creative Russians.

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