К нам едет «Ревизорро»: съемочная группа популярной телепередачи приедет в Нижний Тагил на этой неделе (ФОТО)

Эту информацию сообщил ИА «Все новости» источник в одной из транспортных компаний Нижнего Тагила.

Правда, в какие заведения поедет «Ревизорро» - неизвестно. Телеканал «Пятница» приезд съемочной группы не подтвердил. Однако даты проведения проверок и места, в которые явятся телеревизоры, авторы проекта никогда не разглашают.

Кстати, вести шоу в новом сезоне будет уже не Елена Летучая. Она передала свой пост экс-участнице «Виа Гры» Ольге Романовской. Сама же Летучая покинула «Ревизорро» из-за того, что на неё и съемочную группу напали сотрудники одного из кафе в Салехарде.

Однако бывшая ведущая все-таки осталась продюсером и консультантом своего телевизионного детища.

Добавим, что слухи о визите Елены Летучей в промышленную столицу Свердловской области ходили еще в конце 2015 года.