В Нижнем Тагиле главы Ростуризма и иностранные консулы протестировали «Воентур» (ФОТО)

В составе делегации были руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и его заместитель Роман Скорый, Ирина Полынская – директор Национального туристического союза и исполнительные директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Также, среди почетных гостей – консулы Италии, Чехии, Венгрии и Болгарии.

Гости города побывали в Невьянской наклонной башне, в отеле «Park Inn» и на презентации «Воентура».

Маршрут инфотура начался с экскурсии по гостинице. Там главы УВЗ подарили гостям города шлемы танкиста и кепки с символикой «Воентура». Участникам тура настолько понравились головные уборы, что они даже устроили в них фотосессию.

В рамках презентации военно-патриотического маршрута «Воентур», гости приехали на полигон НТИИМ. Именно на его территории проходит одна из самых масштабных всемирных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo». На уникальном полигоне гости совершили тест-драйв танков, тем самым, испытав всю мощь тагильского танкограда. Настроиться на «правильную атмосферу» помогла и военно-полевая кухня, на которой участники отведали настоящую солдатскую кашу.

Напомним, «Воентур» - это уникальный тур военно-промышленного туризма, который предлагает познакомиться с историей военной техники и «Уралвагонзавода». Впервые «Воентур» был представлен на международной выставке «Интурмаркет-2016». Им заинтересовались как отечественные, так и зарубежные туроператоры.