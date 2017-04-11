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АРТ Субботник для юных тагильчан состоится 26 апреля на площади у ДК «Юбилейный»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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АРТ Субботник для юных тагильчан состоится 26 апреля на площади у ДК «Юбилейный»

11 апреля 2017, 09:55Свободное время
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