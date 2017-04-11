АРТ Субботник для юных тагильчан состоится 26 апреля на площади у ДК «Юбилейный»
11 апреля 2017, 09:55Свободное время
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26 апреля с 14:00 до 16:00 на площади у ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле пройдет «АРТ Субботник».
Сюжеты: Нижний Тагил
Организаторы приурочили мероприятие к Году экологии в России и обещают, что никакой грязи и пыли не будет, а вот массу позитивных эмоций они с удовольствием готовы подарить своим гостям.
В программе: музыкальный концерт, игровая программа, арт-забавы, гигантская раскраска, оборудованная фотозона, арт-тату и арт-мейк, а также 100 литров газировки.
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Афиша «АРТ-Субботник»
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