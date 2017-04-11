Тагильские мастера заняли 7 призовых мест на форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге (ФОТО)

В работе выставки принял участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Он заметил, что Нижний Тагил отлично осуществляет реализацию туристических проектов.

На выставку приехали представители известных во всем мире туристических, экологических организаций. Были представлены лучшие туристические продукты, в том числе отдых на горе «Белая» и сплавы по Чусовой.