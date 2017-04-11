Тагильские мастера заняли 7 призовых мест на форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге (ФОТО)
11 апреля 2017, 09:20Свободное время
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В Екатеринбурге прошел Пятый международный туристический форум «Большой Урал». Он был совмещен еще с одним мероприятием – Международная туристическая выставка «Лето-2017». Основной темой для обсуждения стала река Чусовая, а культурная программа была посвящена Году экологии в России.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В работе выставки принял участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Он заметил, что Нижний Тагил отлично осуществляет реализацию туристических проектов.
На выставку приехали представители известных во всем мире туристических, экологических организаций. Были представлены лучшие туристические продукты, в том числе отдых на горе «Белая» и сплавы по Чусовой.
Мастерам из Нижнего Тагила удалось занять семь призовых мест в рамках конкурса «Туристический сувенир».
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Фото: Центр развития туризма
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