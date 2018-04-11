Подготовка к празднованию Дня Победы началась в Дзержинском районе Нижнего Тагила

По традиции подготовка к празднику начнется с благоустройства района.

К Дню Победы в Нижнем Тагиле пройдут концерты и встречи с ветеранами. 3 мая во Дворце им. И.В. Окунева состоится фестиваль самодеятельного творчества ветеранов ВОВ и труда.

Также будут организованы встречи с ветеранами для учащихся ОУ города и различные спортивные мероприятия, в их числе легкоатлетическая эстафета и интеллектуальная игра «Ратные странницы истории».

9 мая на площади Славы в Дзержинском районе пройдёт митинг. Торжественные мероприятия завершатся концертом, пишет официальный сайт Нижнего Тагила.