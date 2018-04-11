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Подготовка к празднованию Дня Победы началась в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подготовка к празднованию Дня Победы началась в Дзержинском районе Нижнего Тагила

11 апреля, 11:15Свободное время
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