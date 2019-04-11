12 ракет запустят в небо в Екатеринбурге в День космонавтики
Сегодня, 08:42Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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12 апреля, в День космонавтики, в Екатеринбурге запустят в небо 12 ракет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие «12 апреля — 12 часов — 12 залпов ракет» стало для Екатеринбурга уже традиционным. В День космонавтики в воздух торжественно запускают 12 ракет. В этом году оно состоится в Историческом сквере, начало торжественной части запланировано на 11.30.
Акция в этом году приурочена к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Организаторами мероприятия выступают мэрия Екатеринбурга, организация Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, совет ветеранов и Военно-исторический музей.
Горожан ждет не только традиционный запуск ракет, но и различные развлекательные программы. Например, квесты, конкурс рисунков на асфальте, выставка и кружок моделирования, тир, концерт под открытым небом и многое другое.
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