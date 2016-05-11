В Нижнем Тагиле разрабатывают концепцию благоустройства здания и прилегающей территории КДК «Современник» (ФОТО)

За прошедшие несколько лет в Нижнем Тагиле было проделано много работы по реконструкции Драмтеатра и набережной, а недавно началась реконструкция моста на улице Фрунзе и здания Нижнетагильского цирка. Стали красивее и чище центральные улицы города. Особняком от всего этого стоит здание КДК «Современник». Здание и площадь перед ним постепенно приходят в упадок. На площади давно не работают фонари, со здания местами отвалилась штукатурка, преобладает серый цвет, который лишь подчеркивают висящие на здании рекламные щиты. В то же время территорию за зданием часто используют в различных городских мероприятиях, например, в прошлом году там проходил концерт в День города.

В ООО «Современник» понимают необходимость менять это место. Сейчас в организации определяют концепцию того, каким должно стать здание и территория вокруг него. О планах на будущее журналисту TagilCity.ru рассказал генеральный директор ООО «Современник» Николай Чмель:

Сейчас по этому зданию мы только определяем концепцию, то есть то, что там должно быть. Понятно, что там должен быть какой-то элемент развлечения, какой-то элемент розничной торговли и что-то красивое, чтобы люди могли прийти, отдохнуть. То есть это не обязательно должен быть только огромный зал и все. Это должно быть место, куда тагильчане могут прийти со своими детьми, отдохнуть и закончить отдых прогулкой по набережной. Этим мы сейчас и занимаемся — пытаемся понять, что нужно городу, что нужно сделать в первую очередь сказал он.

В разговоре Николай Александрович коснулся и темы благоустройства. В настоящее время здание арендует Нижнетагильская филармония, которая следит за порядком в здании и вокруг него:

Что касается внешнего вида, сейчас здание находит в аренде у Нижнетагильской филармонии. По условию договора они сами вольны определять, чем занимать фасад, содержать в порядке территорию и само здание. Пока не определили концепцию здания, мы этот вопрос не трогаем.

Если мы берем на себя миссию делать красивый центр, то мы будет стараться сделать красивой всю площадь. Если не получится её приобрести, то мы возьмем её в аренду, благоустроим и отдадим городу, как, например, пляж у гостиницы. У нас есть желание этим заниматься, -- подчеркнул Николай Александрович.

Ожидать изменений в ближайшем будущем не стоит. Разработка концепции займет много времени и будет завершена не раньше осени этого года. Лишь после этого можно будет говорить о конкретных сроках начала благоустройства здания и прилегающей территории.

Часть доли в уставном капитале ООО «Современник» принадлежит Администрации Нижнего Тагила. В конце апреля депутаты городской думы предложили продать долю муниципалитета за 16 миллионов рублей.