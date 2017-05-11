Поэтический марафон для детей прошел в библиотеке Нижнего Тагила в рамках празднования Дня Победы (ФОТО)

Сначала ученики школ № 58, 85, детских садов № 3, 20, 98, 106, 127, 141, 150 читали стихи. Затем произошло возложение цветов к импровизированному вечному огню. Погибших героев участники мероприятия почтили минутой молчания.

Также в библиотеке ребята смогли познакомиться с книгами о Великой Отечественной Войне, представленными на тематической выставке.