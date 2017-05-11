Поэтический марафон для детей прошел в библиотеке Нижнего Тагила в рамках празднования Дня Победы (ФОТО)
11 мая 2017, 09:00Свободное время
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Юные тагильчане в возрасте от 4 до 17 лет почитали стихи о войне в рамках поэтического вечера «Это надо не павшим, это надо живым», прошедшего в библиотеке № 15.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сначала ученики школ № 58, 85, детских садов № 3, 20, 98, 106, 127, 141, 150 читали стихи. Затем произошло возложение цветов к импровизированному вечному огню. Погибших героев участники мероприятия почтили минутой молчания.
Также в библиотеке ребята смогли познакомиться с книгами о Великой Отечественной Войне, представленными на тематической выставке.
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