Праздник для читающих семей пройдет 15 мая в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила
11 мая 2017, 09:15Свободное время
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Центральная городская библиотека Нижнего Тагила приглашает горожан принять участие в празднике, приуроченном к Международному дню семьи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участниками вечера станут читающие семьи, где любят и берегут книги. Прийти могут дети, бабушки, дедушки, родители, и поделиться своими эмоциями от любимых литературных произведений.
Также состоится награждение более 30 литературных семей города. Украсит вечер вокальная студия «Элегия».
Мероприятие состоится в Центральной городской библиотеке 15 мая в 16.00.
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