Дети с журавликами в руках возложили цветы к Вечному огню в Нижнем Тагиле (ФОТО)
11 мая, 13:35Свободное время
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В Нижнем Тагиле 9 Мая дети с бумажными журавликами в руках возложили цветы к Вечному огню.
Сюжеты: Нижний Тагил
В День Победы ребята в сопровождении волонтеров возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.
После возложения цветов в социальном центре Ленинского района состоялся концерт, на котором прозвучали песни и стихи военных лет. Дети вместе с воспитателями украсили зал и подготовили подарки ветеранам ВОВ и труженикам тыла, сообщает пресс-служба КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил.
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Фото: пресс-служба КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил
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