Дети с журавликами в руках возложили цветы к Вечному огню в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В День Победы ребята в сопровождении волонтеров возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.

После возложения цветов в социальном центре Ленинского района состоялся концерт, на котором прозвучали песни и стихи военных лет. Дети вместе с воспитателями украсили зал и подготовили подарки ветеранам ВОВ и труженикам тыла, сообщает пресс-служба КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил.