Тагильчане из многодетных и замещающих семей создавали «мир в своем окне» (ФОТО)
11 мая, 12:05Свободное время
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29 апреля в Нижнем Тагиле прошло мероприятие «Мир в твоем окне» для многодетных и замещающих семей Ленинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
Час совместного творчества с родителями прошел для юных тагильчан из многодетных и замещающих семей Ленинского района.
Гостям встречи соцработники и сотрудники детско-юношеской библиотеки предложили представить, какой мир ребята и их родители видят за окном, пофантазировать и воплотить свои фантазии в творчестве, сообщает пресс-служба КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил.
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Фото: «Тагильский рабочий»
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