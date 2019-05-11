Тагильчанин сыграл за месяц 17 ролей в кино и сериалах

Специального актерского образования у Александра нет, хотя на малой родине он известен как участник тагильской рок-группы «Обычный человек» (ранее - «Колебания»).

Из опыта — сценическая деятельность и съемки в клипах нашей группы. А в целом моя деятельность никак не связана с актерством. Но всегда тянуло к искусству, я 20 лет играю на гитаре, с группой было много выступлений перед большой аудиторией, это тоже определенные навыки, говорит молодой человек.

Переехав на ПМЖ из Нижнего Тагила в Санкт-Петербург, Александр продолжил заниматься бизнесом и не планировал актерскую деятельность. Но вскоре появилась возможность увидеть актерский мир изнутри — и он ей воспользовался.

У меня наступили небольшие каникулы в работе, и я решил попробовать себя в актерском амплуа. Мой товарищ рассказал о группах в соцсетях, где можно подать заявку, на тебя посмотрят и позовут, если заинтересуешь. Обычно там озвучивают параметры актера, если ты подходишь — подаешь заявку. Попасть достаточно просто, а как дальше пойдет — зависит от тебя, рассказывает тагильчанин.

Всего за 29 дней у Александра было 17 съемок в Санкт-Петербурге и Москве.

Меня сразу пригласили во второй сезон проекта «Канцелярская крыса». Я участвовал в массовой сцене, мы изображали чиновников на предвыборной речи будущего мэра города. А после меня стали еще и еще приглашать. Я попал в проект «Серебряные коньки», один из продюсеров которого — Никита Михалков, а оператор снимал фильм «Движение вверх». Я играл ледоруба, участвовал в сцене, где главные герои катались на коньках. Было очень захватывающе: прямо в здании цеха был воссоздан канал Невы. Потом в этом же проекте я через какое-то время получил роль музыканта. Мы стояли рядом с Алексеем Гуськовым, в нескольких метрах, играли на колокольчиках. Также в этом сериале я играл барина-покупателя в кондитерской,рассказывает Александр.

Иногда на съемках происходили неожиданные вещи.

Два раза поучаствовал в съемках сериала «Северная звезда» с Артемом Ткаченко и Ксенией Лукьянчиковой. В первой сцене мы с главным героем играли грузчиков, сцена запомнилась тем, что обещали бутафорские мешки, а таскали мы настоящие мешки с картошкой. В сериале «Невский 4», в групповке (это уже не массовка, а поближе к главным героям) я играл телохранителя и меня захватывал спецназовец. Было малоприятное падение, шея два дня поболела,смеется тагильчанин.

Режиссером одного из проектов, где снимался Александр, выступил Данила Козловский. Его новый фильм «Карамора» расскажет об ордене вампиров, столетиями защищающих династию Романовых:

С Данилой Козловским работал в паре режиссер, который снимает клипы группы «Ленинград». Нас очень красиво нарядили, съемка была в Петропавловской крепости со стороны Невы. Нас привезли в три часа ночи, пока всех переодели и загримировали… Было очень насыщенно, много всего происходило за три минуты съемок: кто-то газету тащит, кто-то ворует что-то, кто-то рыбу предлагает… Я всем советую потом посмотреть этот проект. Премьера состоится в ноябре, обещают, что будут вампиры, мистика, кровь.

Помимо сериалов, Александр попробовал себя и в рекламе.

Нас записали на рекламный проект в Грушевским, он рекламировал какую-то мазь. Потом я попал на масштабную съемку для Теле2, которая прошла на арене большого зала для единоборств.

Из звезд российского кино тагильчанину удалось также поработать с актерами Алексеем Ниловым и Дмитрием Лавровым, а ещё принять участие в проекте съемочной группы из Индии.

В этом проекте мы играли англичан. Вряд ли он будет транслироваться в России. Конечно, ролями это особо не назовешь, массовые сцены и групповки. Но все равно приятно: ты чувствуешь атмосферу съемок, смотришь, как работают режиссеры, команда, операторы. Интересно окунуться в эту атмосферу, и за эти 30 дней я прожил жизнь, которая, естественно, запомнится,делится тагильчанин.

Актерство Александр не рассматривает как способ постоянного дохода — за съемки он получал всего от 600 до 1500 рублей, но тагильчанин советует всем при возможности хотя бы раз попробовать себя по ту сторону экрана.