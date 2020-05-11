Как в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев» в режиме самоизоляции

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» обозначил тему предстоящей «Ночи музеев» как «Угол зрения — 75». В социальных сетях во «ВКонтакте» и «Instagram» будет сделан акцент непосредственно на прямых трансляциях.

На странице музея во «ВКонтакте» пройдет кулинарный мастер-класс по приготовлению «Пуф-кильки», а также по изготовлению танка из бумаги. На этой площадке тагильчанам предлагается ответить на вопросы о родном городе, посмотреть отрывок из спектакля «Василий Тёркин».

Также сотрудники музея подготовили целую серию небольших экскурсий по тайным залам музея. В том числе экскурсии об одних из самых загадочных экспонатов музея: велосипеде Артамонова и скульптуре Д. Прадье — «Иисус Христос». Кроме того, тагильчан приглашают на экспресс-экскурсию «Путешествие по музею-заводу».

Пользователям соцсетей можно будет отправить рассказы и фото о ветеранах, которые будут опубликованы в постах, а также поиграть в страшилки, публикуя продолжение страшной истории в посте.

В Instagram в режиме stories работники музея предложат участникам акции обзор выставки о войне, квест «Легенды города N», посвящённый улицам Нижнего Тагила. Кроме того, тагильчане смогут с закрытыми глазами посетить музей «Лисьегорская башня». Отметим, что это самый маленький музей в городе. В stories пройдет и лекция о растениях, которые помогали раненым в годы ВОВ.

В Facebook музей запустит серию публикаций с фотографиями, на которых изображен Нижний Тагил в годы войны, а также там можно увидеть плакаты военных лет. На этой площадке пройдет видео-лекция «Приёмник Геринга», будет опубликован фильм «Город N» об истории Нижнего Тагила и фильм телеканала «Культура» «Тагильская находка». В постах расскажут об экспонатах и экспозициях музея, о том, как обеспечивали связь на фронте. На этой же площадке пройдет лекция «Висимчане в годы Великой Отечественной войны».

В рамках бесед в ZOOM предлагается обсудить вопрос, что делает предмет музейным и о трудностях его описания. Здесь же пройдут беседы о народном творчестве и кинематографе в военные годы, питании солдат и судьбе участника I Мировой войны, тагильчанина Алексея Ветошкина.

Все мероприятия музея-заповедника «Горнозаводской Урал» начнутся в 19:00.

«Ночь музеев» в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдет под названием «Грозно грянула война…».

Онлайн-мероприятия пройдут на ресурсах музея на официальном сайте, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram, а также на YouTube.

Старший научный сотрудник музея Ксения Баданина рассказала TagilCity.ru, что коллектив музея осваивает новые программы и техвозможности для проведения мероприятия.

В этот раз Ночь музеев, действительно, другая. Даже сложно сказать, сложнее или легче к ней готовиться, потому что формат абсолютно иной. Пока предугадать, как все получится, трудно, но мы очень стараемся сделать программу максимально интересной и разнообразной, как и было на акциях Ночь музеев прошлых лет в офлайне,пояснила Ксения Баданина.

Для детей пройдет мастер-класс по изготовлению танка из картона, праздничной открытки и коллажа. Интернет-викторины по выставке «Грозно грянула война…» и о медалях и орденах.

В рамках программы с 13:00 можно будет послушать песни и стихи о войне. В 15:20 начнется демонстрация отрывков из спектакля «Отряд 1874. Боль ушедшего века», авторами которого стали Владимир Вейде, Василий Овсепьян. Далее экскурсию по музею проведёт директор Марина Агеева, она расскажет об открытии музея в 1944 году.

Жителям города предлагают посетить виртуальную экскурсию по выставке «Грозно грянула война…» и увидеть реставрацию картин.