Как в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев» в режиме самоизоляции
16 мая в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев». В этом году она состоится в виртуальном режиме из-за пандемии. Темой мероприятия станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» обозначил тему предстоящей «Ночи музеев» как «Угол зрения — 75». В социальных сетях во «ВКонтакте» и «Instagram» будет сделан акцент непосредственно на прямых трансляциях.
На странице музея во «ВКонтакте» пройдет кулинарный мастер-класс по приготовлению «Пуф-кильки», а также по изготовлению танка из бумаги. На этой площадке тагильчанам предлагается ответить на вопросы о родном городе, посмотреть отрывок из спектакля «Василий Тёркин».
Также сотрудники музея подготовили целую серию небольших экскурсий по тайным залам музея. В том числе экскурсии об одних из самых загадочных экспонатов музея: велосипеде Артамонова и скульптуре Д. Прадье — «Иисус Христос». Кроме того, тагильчан приглашают на экспресс-экскурсию «Путешествие по музею-заводу».
Пользователям соцсетей можно будет отправить рассказы и фото о ветеранах, которые будут опубликованы в постах, а также поиграть в страшилки, публикуя продолжение страшной истории в посте.
В Instagram в режиме stories работники музея предложат участникам акции обзор выставки о войне, квест «Легенды города N», посвящённый улицам Нижнего Тагила. Кроме того, тагильчане смогут с закрытыми глазами посетить музей «Лисьегорская башня». Отметим, что это самый маленький музей в городе. В stories пройдет и лекция о растениях, которые помогали раненым в годы ВОВ.
В Facebook музей запустит серию публикаций с фотографиями, на которых изображен Нижний Тагил в годы войны, а также там можно увидеть плакаты военных лет. На этой площадке пройдет видео-лекция «Приёмник Геринга», будет опубликован фильм «Город N» об истории Нижнего Тагила и фильм телеканала «Культура» «Тагильская находка». В постах расскажут об экспонатах и экспозициях музея, о том, как обеспечивали связь на фронте. На этой же площадке пройдет лекция «Висимчане в годы Великой Отечественной войны».
В рамках бесед в ZOOM предлагается обсудить вопрос, что делает предмет музейным и о трудностях его описания. Здесь же пройдут беседы о народном творчестве и кинематографе в военные годы, питании солдат и судьбе участника I Мировой войны, тагильчанина Алексея Ветошкина.
Все мероприятия музея-заповедника «Горнозаводской Урал» начнутся в 19:00.
«Ночь музеев» в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдет под названием «Грозно грянула война…».
Онлайн-мероприятия пройдут на ресурсах музея на официальном сайте, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram, а также на YouTube.
Старший научный сотрудник музея Ксения Баданина рассказала TagilCity.ru, что коллектив музея осваивает новые программы и техвозможности для проведения мероприятия.
В этот раз Ночь музеев, действительно, другая. Даже сложно сказать, сложнее или легче к ней готовиться, потому что формат абсолютно иной. Пока предугадать, как все получится, трудно, но мы очень стараемся сделать программу максимально интересной и разнообразной, как и было на акциях Ночь музеев прошлых лет в офлайне,пояснила Ксения Баданина.
Для детей пройдет мастер-класс по изготовлению танка из картона, праздничной открытки и коллажа. Интернет-викторины по выставке «Грозно грянула война…» и о медалях и орденах.
В рамках программы с 13:00 можно будет послушать песни и стихи о войне. В 15:20 начнется демонстрация отрывков из спектакля «Отряд 1874. Боль ушедшего века», авторами которого стали Владимир Вейде, Василий Овсепьян. Далее экскурсию по музею проведёт директор Марина Агеева, она расскажет об открытии музея в 1944 году.
Жителям города предлагают посетить виртуальную экскурсию по выставке «Грозно грянула война…» и увидеть реставрацию картин.
Также пройдет серия видео рассказов о картинах, посвященных Великой Отечественной войне, от известных людей города под названием «Народная экскурсия». В 19:30 будет дан старт видеорассказам о тагильских художниках-фронтовиках. Затем участников ждет викторина о памятниках и мемориальных досках Нижнего Тагила, истории о предметах связанных с войной, из собрания Павла Буторина. Закончится «Ночь музеев» виртуальным вечером стихов, которые прочтут Лариса Чехута и Владимир Вейде, а также концертом песен о войне.