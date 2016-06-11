В Нижний Тагил приехал дельфинарий: уникальное шоу в городе только до 10 июля

Бассейн объемом 300 кубометров разместится возле ТРК Малина, ул. Садовая,83.

Вы сможете увидеть шоу с участием северных дельфинов-белух и морских котиков. Эти млекопитающие отлично поддаются дрессировке, а потому являются прирожденными цирковыми артистами. Во время представления они поют, танцуют, рисуют и исполняют различные трюки рассказывают организаторы.

Расписание на ближайшие выходные:

Суббота 11 июня, воскресенье 12 июня - 12:00,14:00,18:00.

Понедельник 13 июня - 14:00,16:00.

В будни представления для юных зрителей и их родителей будут проходить в 17:00 и в 19:00.

Стоимость билета 600 рублей.

Дети до трех лет бесплатно (с собой необходимо иметь свидетельство о рождении), с трех лет - полная стоимость.

Фото с дельфином от 300 рублей.

Продолжительность представления 45-50 минут.

Успей посетить уникальное шоу! Билеты можно приобрести в кассе дельфинария ежедневно с 10-00 до 20-00,рекомендуем приобретать заранее!

Телефон для справок: (3435) 21-18-80